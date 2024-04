Felvételek: hatalmas lángcsóvával zuhant le egy Tu–22M3 Oroszországban

A négy pilóta katapultált, egyikőjüket még keresik.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a balesetet műszaki probléma okozta. Nem kizárható azonban, hogy ukrán támadás érte a gépet. Illia Jevlas, az ukrán légierő szóvivője sem meg nem erősítette, sem nem cáfolta, hogy lelőtték volna a gépet – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az esetről készült videófelvételen látszik, hogy a repülőgép hatalmas lángcsóvával zuhan le.

Russian media report that a Russian Tu-22M aircraft has crashed in Stavropol region of Russia.Reportedly, it is one of the aircraft that has attacked Ukraine last night. pic.twitter.com/lD8DVQabgt