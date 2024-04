Izrael megtámadta Szíriát is, közvetlen csapást mértek az Aszad-hadseregre

Izrael támadást hajtott végre hajnalban a szír kormányhadsereg ellen, légvédelmi rendszereket ért csapás, a Bassár el-Aszadhoz lojális fegyveres szervezet veszteségeket szenvedett – jelenti a damaszkuszi SANA állami média.

Ma hajnalban jött a hír, hogy Izrael valószínűleg támadást hajtott végre Irán ellen, közben a szíriai kormánymédia is arról számolt be, hogy az izraeli haderő a szír hadsereget is célba vette.

A SANA hírügynökség jelentése szerint „megszállt Palesztina” (vagyis Izrael) északi részéből rakétákat lőttek ki Szíria területére, csapást mérve ezzel a damaszkuszi kormány légvédelmi komplexumaira.

A szír jelentésből annyi derül ki, hogy az izraeli csapás veszteségeket okozott, de nem tudni, hogy pontosan milyet.

A Portfolio korábban megírta: a Hezbollah és a Hamász mellett jó esély van rá, hogy Izrael a szír kormányerőkre is csapást mér majd a vasárnapi támadás megtorlása végett:

Címlapkép forrása: Omar Al Diri/Anadolu Agency via Getty Images