Térkép: így állnak most a frontvonalak Ukrajnában

A brit hadügy térképén szembeötlő, hogy 2023 nyara óta az ukrán erőknek mindössze Orihivtől délre és Vuhledártól nyugatra sikerült visszahódítani területeket, miközben az oroszok öt, Kelet- és Délkelet-Ukrajnában állomásoztatott csapatukkal négy irányból is támadhatják őket.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 19 April 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/o4WH85VnAr