Nem csitulnak az összecsapások az izraeli és palesztin erők között

Az izraeli erők és palesztin fegyveresek közötti összecsapások folytatódtak Ciszjordániában és a Gázai övezetben, több halálos áldozattal és sebesültekkel, miközben Mahmúd Abbász palesztin elnök bírálta az Egyesült Államokat az ENSZ-ben tett lépéseiért.

A Ciszjordániában és a Gázai övezetben zajló harcok újabb erőszakos eseményekkel jártak, amelyek során az izraeli erők és palesztin fegyveresek csaptak össze. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint a Ciszjordániában tartott rajtaütések során legalább két ember vesztette életét. Az izraeli hadsereg pénteken kezdte meg műveleteit a Tulkarm városától nem messze fekvő Nur Shams térségében, ahol több fegyverest megöltek, többeket letartóztattak, és négy katona sebesült meg.

A Tulkarm Brigádok csoportja, amely több palesztin frakció harcosait egyesíti, arról számolt be, hogy harcosai továbbra is tűzpárbajban állnak az izraeli erőkkel. A térség fölött drónokat észleltek, és izraeli katonai járművek gyülekezése mellett lövések is hallatszottak.

Gázában az izraeli csapások Rafah városát és Al-Nuseiratot érték, ahol jelentős pusztítást végeztek, több házat lerombolva. Az izraeli hadsereg szerint Gázában közelharcot vívtak palesztin harcosokkal. A palesztin egészségügyi hatóságok szerint az elmúlt 24 órában 37 embert öltek meg és 68-at sebesítettek meg.

Rafah az utolsó olyan terület Gázában, amelybe az izraeli szárazföldi erők még nem hatoltak be a hat hónapja tartó konfliktus során. Benjámin Netanjahu miniszterelnök terveit, hogy megtámadja Rafah-t, széles körű nemzetközi ellenállás fogadta.

A Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem területein zajló erőszak továbbra is súlyos aggodalomra ad okot a Reuters cikke szerint. A palesztin egészségügyi minisztérium Nur Shams területén két halálesetről számolt be: egy fegyveresről és egy 16 éves fiúról.

Mahmúd Abbász palesztin elnök bírálta az Egyesült Államokat amiatt, hogy vétót emelt egy ENSZ-határozatra, amely elismerte volna a palesztin államot. Abbász jelezte, hogy átgondolják a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal.

Ezek az események rávilágítanak arra a mélyen gyökerező konfliktusra, amely már évtizedek óta tart Izrael és Palesztina között. Az utolsó béketárgyalások mintegy tíz évvel ezelőtt szakadtak meg.

