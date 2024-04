Szavaztak a képviselők: hatalmas pénzügyi támogatást kap Ukrajna Amerikától

Az Egyesült Államok Képviselőháza szombaton elfogadott egy jelentős törvényjavaslatot, amely 95 milliárd dollár értékű biztonsági támogatást nyújt Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak - tudósít szombat este a Reuters hírügynökség. Ez a lépés a széleskörű kétpárti támogatást élvezett, annak ellenére, hogy néhány republikánus keményvonalas politikus hevesen tiltakozott.

A jogszabály most a demokraták által dominált szenátus elé kerül, amely korábban már jóváhagyott egy hasonló intézkedést. A szenátus várhatóan a következő héten fogadja el az intézkedést, majd Joe Biden elnök aláírásával törvényerőre emeli azt.

A törvényjavaslat elfogadása esetén Ukrajna körülbelül 60,84 milliárd dollár támogatást kapna az orosz invázióval szembeni küzdelméhez.

A CNN külön kiemeli, hogy a csomag részeként

Az intézkedést a demokraták egyhangúlag támogatták, míg a republikánusok megosztottak voltak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal reagált X-csatornáján a szavazás hírére. Köszönetet mondott azért, hogy az amerikai képviselőház elfogadta az országának szóló segélytörvényt.

"Hálás vagyok az Egyesült Államok képviselőházának, mindkét pártnak és személyesen Mike Johnson házelnöknek a döntésért, amely a történelmet a helyes úton tartja" - írta Zelenszkij. Szerinte a törvényjavaslat - amelyet még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia - megakadályozza a háború kiterjesztését, ezrek életét menti meg, és segít mindkét nemzetnek erősebbé válni.

