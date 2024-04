Ez biztos kiveri a biztosítékot: minden eddiginél nagyobb zsákmányhoz jutottak az oroszok

A Berlintől kapott páncélost még 2023 októberében veszítette el az ukrán hadsereg, miután a 47. ukrán gépesített dandárt Avgyijivka térségébe vezényelték a település védelmére. November végén az elhagyott páncélost egy újabb Lancet-drón találta el.

Később, az orosz csapatok előrenyomulása miatt a helyszín orosz kézre került, március elején már Putyin katonái pózoltak a szétlőtt és igencsak rossz állapotban lévő páncélossal. Az elvontatása azonban úgy tűnik, így is 1,5 hónapot vett igénybe, lévén, hogy a harcmező továbbra is a tüzérség hatótávján belül helyezkedett el.

The German-delivered Leopard 2A6 shown here has now been captured. Absolutely expected and was only a matter of time. It will probably be exhibited at the Patriot Park, where Russia is known to exhibit Western-donated vehicles for propaganda purposes. https://t.co/KbpcLN0aap