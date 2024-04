Felvételek: nem végződött jól Izrael akciója a szomszédos országban

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) az elmúlt fél évben alaposan felkészültek arra, hogy átfogó támadást indítsanak a Dél-Libanon ellen, amely az iszlamista Hezbollah mozgalom bázisának számít. A síita fegyveresek nagyon szoros kapcsolatot ápolnak Teheránnal, ennek emiatt az elmúlt napokban többször merült fel, hogy szárazföldi hadművelet is fog indulni. Ez egyelőre várat magára, de a légierő aktívan vesz részt a konfliktusban.

Az április 14-én elkövetett nagyszabású iráni drón- és rakétatámadás következtében az elmúlt héten Jeruzsálem a Hezbollah több katonai vezetőjét is lebombázta. Arra lehetett számítani, hogy a zsidó állam vélhetően az országhatárokhoz közelebbi, Iránnal jó kapcsolatot ápoló szervezeteket igyekszik majd meggyengíteni.

Israeli Hermes 450 UAV shot down in Lebanese airspace by Hezbollah. https://t.co/WdubrlQ1it