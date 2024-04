Rejtélyes tűzesetek: lángokban Oroszország nagyvárosai

Tűz ütött ki éjjel, a Moszkva melletti Orehovo-Zujevo ipravárosban. Egy itt üzemelő vállalt épülete mintegy 1200 négyzetméteren lángolt, arról azonban az orosz sürgősségi szolgálatok nem számoltak be, hogy melyik céget sújtotta a baleset.

Szentpéterváron, a moszkvai kerületben, egy benzinkúton ütött ki tűz. A kút leégett, a tűz oka és eredete itt is ismeretlen.

Overnight, two large fires broke out in Russia. A fire totaling 1,200 m² broke out at an industrial enterprises in Orihovo-Zuyevo near Moscow. A second fire broke out at a service station in the Moscow district of St. Petersburg. pic.twitter.com/aTzx3dsflP