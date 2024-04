Ukrajnai segély: szorul a hurok a pártvezető nyaka körül, de váratlan helyről kaphat mentőövet

Marjorie Taylor Greene radikális republikánus képviselő vasárnapi interjújában fenntartotta annak a lehetőségét, hogy szavazásra bocsássa a Mike Johnson házelnök leváltását célzó indítványát. A georgiai képviselő a közösségi oldalán azt írta, hogy Johnson elárulta a republikánusokat a határvédelem területén, a végtelen háborúk támogatásával és a szövetségi lehallgatási törvény elfogadásával, mindezt pedig

a demokratákkal együttműködve tette.

Mike Johnsons Speakership is OVER!He has betrayed Republicans by handing the gavel to Joe Biden, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, and the rest of the Democrats.He betrayed us on border security.He betrayed us on funding endless foreign wars.He betrayed us on FISA.He pic.twitter.com/zUquP3DNFH