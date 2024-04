CNN: még nem is írt alá Biden, máris Ukrajna határánál sorakoznak a nyugati fegyverek

Az Egyesült Államok képviselőháza szombaton megszavazta az Ukrajnának szánt segélycsomagot, a szenátus pedig kedden foglalkozik majd a javaslattal. Amennyiben ott is jóváhagyásra kerül, és Joe Biden amerikai elnök aláírja a törvényt, akkor Ukrajna gyorsan fegyvereket és felszereléseket kaphat. Kijevnek elsődlegesen tüzérségi lövedékekre és légvédelmi rendszerekre van szüksége. Az orosz erőkkel szembeni jelentős létszámbeli hátrányban lévő ukrán katonák hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy súlyos lőszerhiányban szenvednek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az erőviszonyok már 10:1 arányban Oroszország javára billennek.

A Pentagon szóvivője, Patrick Ryder és Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának elnöke egyaránt hangsúlyozta az amerikai védelmi minisztérium gyors reagálásra való készségét és a logisztikai kapacitást, amely lehetővé teszi a hadianyag gyors mozgatását.

Információk szerint az amerikai segély nagy része már előre elhelyezésre került németországi és lengyelországi raktárakban, ami felgyorsítja az Ukrajnába való szállítást.

Különösen a tüzérségi lövedékek élveznek prioritást a szállítások esetében. Oroszbarát közösségi médiás csatornák már közzé is tettek felvételeket, amelyen azt állítják, hogy a hamarosan Ukrajnába szállítandó Bradley páncélosok sorakoznak Lengyelországban:

Massive amounts of Bradley infantry fighting vehicles are already in Poland.The Ukrainians will again be pushed into an offensive in which they will probably lose those soldiers they have left. pic.twitter.com/y4eEJWP4tN