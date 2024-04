Hamarosan indulhatnak az első amerikai fegyverek Ukrajnába, már az ukrán határ közelében a készletek - Ukrajnai háborús híreink kedden

Ramzan Kadirov egy edzőteremben készült videót tett közzé azt követően, hogy a független Novaja Gazeta megírta, a csecsen elnök súlyos betegségben, hasnyálmirigy-gyulladásban szenved.

Chechen dictator Ramzan Kadyrov took offense at the recent reports of his poor help and re-being overweight and released a propaganda video of himself lifting weights in the gym.Via @nexta_tv