Úgy néz ki, átszakadt a frontvonal Ukrajnában, gyorsan nyomulnak előre az orosz katonák

Még múlt héten jött a hír, hogy pár óra alatt, minimális ellenállással végigszáguldottak az orosz erők Sztyepovétől / Berdicsitől Ocseretinéig, most már úgy néz ki, a település nagy részét el is foglalták.

Az orosz Rybar elemzőház jelentése szerint az orosz katonák megszerezték a 3000-es lélekszámú település vasútállomását és a falu északnyugati részében vannak, vagyis szinte teljesen uralmuk alá hajtották Ocseretinét.

️ Avdiivka direction1pm, April 22, 2024Russian Armed Forces assault groups have taken full control of the Ocheretine railway station, advancing along Zheleznodorozhnaya Street 1.2 kilometers to the northwest. Russian troops are also consolidating along the streets south pic.twitter.com/fFHx9QlkuM

Julian Röpcke, a Bild újságírója, német OSINT-elemző ukrán forrásokra hivatkozva megerősíti, hogy Ocseretine nagy része orosz kézen van, a kialakult stratégiai helyzetre pedig obszcén, negatív megjegyzést tesz. Ő úgy vélekedik: valószínűleg feladták a szektor védelmét az első védvonalban harcoló ukrán katonák, ezért tudtak az oroszok rövid idő alatt, jelentős területet meghódítani. Kitér arra is, hogy most a sokat látott 47-es gépesített gyalogsági dandár harcol a faluért.

Strategic clusterfuck (pardon my French) after Ukrainian troops allegedly abandoned their defense positions north of Avdiivka, allowing Russian troops to advance 3 km and capture 30% of . The 47th Ukr. Mech.Brig. is trying to fight back, but on the defensive. #NewsMap