Valósággá válik a Mad Max az ukrajnai frontvonalon

Az ukrajnai háborúban a felek a 2022-es orosz invázió legeleje óta mutatnak be érdekes „fejlesztéseket”. A friss felvételek arról árulkodnak, hogy a „sufnituning verseny” még egyáltalán nem ért véget.

Az X (korábban Twitter) közösségi médiás platformon folyamatosan terjednek azok a felvételek néhány „kreatív fejlesztésről”, amelyeket a katonák többnyire maguktól eszkábálnak a különböző harcjárművekre. A tyúkketrecként is elhíresült rácsok arra hivatottak, hogy védelmet nyújtsanak a dróntámadásoktól. Az oroszok most egyszerre két járművet is prezentáltak, amelyek igazán különlegesek, mivel a korábban már-már „megszokottnak tekinthető” kiegészítésnél is mertek merészebbet álmodni. Az első egy páncélos jármű, amely szokatlanul egy teljes ketrecet kapott:

Russian armoured vehicle completely cowered with anti drone cages pic.twitter.com/690ezHbBvx — Special (Kherson) April 23, 2024

A második egy eredetileg MT-LB páncélozott csapatszállító járműnek épült eszközt mutat, amelyre viszont „védelmi felszerelések” egész sorát erőltették rá az oroszok. A felvételek szerint a járművet beborították halászhálókkal, matracrugókkal, fémlemezekkel és autógumikkal is beborítottak a jobb védelem érdekében:

Russian MT-LB armored vehicles covered with fishing nets, mattress springs, metal plates, tires, and, if I'm not mistaken, rudder stripes - for protection against drones. pic.twitter.com/lK4SRjcNkq — Status-6 (Military) April 23, 2024

Az persze kérdéses, hogy a hasonló fejlesztések mekkora védelmet tudnak nyújtani a harctéren. Az ukrajnai háborúban viszont tömegesen elterjedt ejtős módszerrel támadó olcsó drónok ellen viszont nyújthat némi támogatást. A jelek szerint az oroszok látnak fantáziát a hasonló hozzátoldásokban.

