Amerikai admirális: Kína években belül készen fog állni Tajvan megszállására

A katonai parancsnok megismételte Hszi Csin-ping kínai elnök kijelentését, aki arra „kérte a kínai haderőt, hogy álljanak készen a feladat végrehajtására”. Aquilino elmondta, hogy Peking a gyengélkedő gazdasági mutatók ellenére is hatalmas összegeket költ a védelmi képességek folyamatos növelésére, ebben pedig dinamikus emelkedést mutatnak. Az admirális szerint nincs jel arra, hogy ez a jövőben lényegesen megváltozzon, szerinte a keleti nagyhatalomnak ambiciózus céljai vannak, amelyeket még az esetleges pénzügyi nehézségek ellenére is keresztül akarnak vinni.

A parancsnok elmondta, hogy a térségben Japán a helyes utat választotta, amikor úgy döntött, hogy szorosabb védelmi és gazdasági együttműködésbe kezd az Egyesült Államokkal.

Az interjúban Aquilino kitért azokra a hírekre is, amely szerint Peking kereskedelemmel járul hozzá ahhoz, hogy az oroszok képesek legyenek fenntartani a saját hadiiparukat. Bírálta ezt a gyakorlatot, szerinte nem állja meg a helyét Kína azon magyarázata, hogy nekik semmi közük nincs ahhoz, hogy a vállalataik kinek adnak el kettő felhasználású eszközöket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kínai vállalatok között milyen szoros összefonódások vannak, ezért szinte kizárható, hogy ne lennének naprakész információjuk arról, hogy pontosan hova is kerülnek a kritikus fontosságú chipek és félvezetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio