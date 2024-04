Éles váltás a világ legnépesebb országának politikájában – Szuperszonikus rakétákkal vívhatják ki Kína haragját

Az indiai hadiipari vállalat, a BrahMos elkezdte leszállítani a Fülöp-szigeti haderőnek a két évvel ezelőtti, 375 millió dolláros megállapodás értelmében a szuperszonikus rakétákat. A két ország közben szorosabbra fűzi egymással a védelmi és stratégiai kapcsolatait. Az első szállítmányról maga Narendra Modi indiai miniszterelnök tett bejelentést, aki büszke arra, hogy országa fegyverexportőr lett.

Indiában és a Fülöp-szigetekben is közös, hogy jelenleg mindkét ország számára Kína agresszív befolyásnövekedése jelenti a legfontosabb kihívásokat. Ez feszült helyzetet is eredményez, a szigetországnak a Dél-kínai-tengeren van területi vitája a Pekinggel, míg Újdelhinek a himalájai határvonal pontos elhelyezkedése miatt van nézeteltérése szomszédjával. A lépések azt jelzik, hogy India kész szerepet vállalni riválisa hatalmának visszaszorításában más régiókban is.

A jövőben várhatóan közös haditengerészeti gyakorlatot is tart majd egymással a két ország hadiflottája.

A hasonló szuperszonikus fegyverekre Manilának azért van szüksége, mert a közelmúltban több alkalommal összecsapásokig eszkalálódott a helyzet a vitatott területen a parti őrség hajói között. A most útnak indított rakétákat India Oroszországgal közösen gyártja. A partra telepíthető rendszereket hajók ellen fejlesztették, hatótávolságuk 290 kilométer. Az üzlet részeként három változatot is megkap majd a szigetország, ahol várhatóan a tengerészgyalogsághoz fognak tartozni. Újdelhi korábban vonakodott az ilyen eszközök eladásába belemenni – különösen olyan térségekbe, ahol Kína elrettentésére használhatják – mivel attól tartott, hogy egy hasonló lépés kiváltaná Peking haragját.

Címlapkép forrása: Getty Images