Hatalmas lendületben az orosz hadsereg: úgy néz ki, Novobahmutivka is elesett

Avgyijivka elfoglalása után komoly lendületbe jött az orosz haderő, most úgy fest, az ukrán haderő lőszerhiánya miatt kifejezetten súlyos a helyzet Ocseretine térségében.

A megerősített védelmű falut szinte teljesen elfoglalták az oroszok, mire a 47-es számú gépesített „elit” dandár visszafordult, hogy felvegye velük a harcot. Most a térség a konfliktus egyik epicentruma, a falu körül heves összecsapások zajlanak.

Közben Ocseretinétől délre megszerezték az oroszok Novobahmutivkát, egy mindössze két utcából álló kistelepülést. Az ukrán haderő számára ez egyedül azért problémás, mert újabb támadóéket tudnak képezni az oroszok, mellyel délről meg tudják rohanni a 47-eseket.

Russian and Ukrainian source confirm that , one km south of Ocheretyne, was captured by Russian invasion forces. Russians also claim advances in Ocheretyne itself, but w/o either visual evidence or corresponding Ukrainian reports, I won't change my map. #NewsMap