Az orosz védelmi minisztérium még hétfőn jelentette be, hogy „felszabadították” Novomihalivkát, egy nagyjából ezer fős települést Donyec megye centrumában. A falu ellen még tavaly télen indított szárazföldi offenzívát az orosz haderő, januárra már teljesen lerombolták a települést.

Ma harctéri felvételek alapján megerősítette Julian Röpcke német újságíró, OSINT-elemző, hogy valóban elfoglalták az oroszok a falut, ki is tűzték a zászlót a település nyugati részére.

After months of fierce fighting and losing at least 314 mbt and ifv, the Russian invasion army captured the town of , hoisting its their flag on the Western end of it. #NewsMap