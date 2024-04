Sátrak lepték el amerikai egyetemek kampuszait, incidensekbe torkolltak a palesztinpárti demonstrációk

Az elmúlt hetekben számos amerikai elitegyetem kampuszán alakult ki zűrzavaros helyzet a palesztinok mellett demonstráló egyetemi hallgatók miatt. A tüntetők a Columbia Egyetem kampuszán sátorokat állítottak fel, és ehhez hasonló táborok jelentek meg az Egyesült Államok más felsőoktatási intézményeinél is, többek között a kaliforniai Berkeley-n, a Yale-en, az Emersonon és a Michigani Egyetemen.

A BBC beszámolója szerint a múlt héten

több mint 100 diákot tartóztattak le a Columbia Egyetem területén tiltakozásképp felállított táborban,

az elmúlt napokban pedig ugyanerre a sorsra jutott több tucatnyi diák a Yale-en és a New York Egyetemen is. A Columbián sokakat felfüggesztettek, így a tüntetők a fegyelmi intézkedések megszüntetését követelik, miközben az egyetem egyes diákjai antiszemita zaklatásról számoltak be a demonstrálók részéről.

Az egyetem kedden határidőt adott a tüntetőknek, hogy éjfélig oszoljanak fel, amelyet 48 órával meghosszabbítottak. Dr. Nemat Shafik, a Columbia elnöke korábban arra figyelmeztetett, hogy a tüntetőkkel való megállapodás hiányában "alternatív lehetőségeket" kell mérlegelnie a táborok felszámolására a hónap végi diplomaosztó ünnepségek előtt.

A Columbia kampuszának sátortáborrá alakított területét palesztin zászlók tucatjai és plakátok lepték el, olyan feliratokkal, mint "az igazi amerikaiak Gáza mellett állnak" és "demilitarizáljuk az oktatást", miközben folyamatosan a "szabad Palesztina" skandálás és dobolás hallatszott. A folyamatban lévő tiltakozásokat azonban

beárnyékolták az antiszemita incidensekről szóló vádak,

amelyek szerint zsidó diákok és oktatók antiszemita bántalmazásoknak voltak kitéve. Emiatt az egyetem vezetősége a félév végéig meghosszabbította az online távoktatás elrendelését.

Az incidensek néhány amerikai törvényhozó, köztük a New York-i republikánus képviselő Elise Stefanik figyelmét is felkeltették, aki azt nyilatkozta, hogy egy "szankcionálatlan csőcselék" miatt a kampusz "nem biztonságos a zsidó diákok és oktatók számára." A demokrata Fehér Ház kiemelte a hallgatók békés tüntetéshez való jogát, azonban elítélte "a zsidó diákokat célzó erőszakra és fizikai megfélemlítésre való felhívásokat."

Eközben a Columbia elnöke, New York polgármesterével, Eric Adams-szel egyetemben "külső agitátorokat" okolt a Columbia és a New York-i Egyetemen kialakult helyzet miatt, egyes demonstrálók viszont az intézmény elnökét vádolják eszkalálással, miután

múlt héten a rendőrséggel tisztíttatta meg a kampusz területét.

Címlapkép: A "Gázai Szolidaritási Tábor" a Columbia Egyetemen 2024. április 23-án New Yorkban, az Egyesült Államokban. Címlapkép forrása: Getty Images