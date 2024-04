Videó: egyenruhában, nyakig kitüntetésekben állt bíróság elé a magas rangú orosz vezető

Tegnap korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették Timur Ivanov orosz védelmiminiszter-helyettest. A hivatalos magyarázat szerint Ivanov a védelmi minisztérium építési munkálataival kapcsolatosan fogadott el kenőpénzt egy építési vállalkozótól. Erős a gyanú, hogy Mariupol kapcsán robbant ki a botrány: Ivanov volt megbízva a megszállt ukrán település újjáépítési munkálatainak felügyeletével, ami finoman szólva is hiányosra sikeredett..

Timur Ivanov első bírósági megjelenése igencsak drámaira sikerült: a miniszter katonai egyenruhában, kitüntetések garmadájával a mellkasán jelent meg a meghallgatásán.

Russia: Deputy Defence Minister Timur Ivanov has been jailed for 2 months pending trial for massive corruption and bribe-taking. Putin is certainly purging him for other reasons, since everyone at the MoD and the Kremlin is corrupt. The purges are coming. pic.twitter.com/G9GkYy3sfk