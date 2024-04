Hatalmas lendületben az orosz hadsereg: máris elesett Szolovjove

Súlyos harcok dúlnak Ocseretine térségében, mióta múlt héten váratlanul áttörte az ukrán védvonalakat az orosz hadsereg, az ukrán haderő 47-es számú gépesített „elit” dandár próbálja most visszatartani az ellenséges offenzívát.

Bár úgy néz ki, Ocseretinénél sikerült megfogni az oroszokat, a településtől délre kitart a lendület. Tegnap elfoglalták az oroszok Novobahmutivkát, ma pedig úgy fest, a településtől nyugatra található Szolovjove is orosz kézre került.

️ Avdiivka direction: Almost immediately after the success in Novobakhmutivka, the Russian forces liberated the village of Soloviove south of Ocheretyne, advancing along the road from Novobakhmutivka. pic.twitter.com/0wYTHJVnAY

A mindössze négy utcából álló kis falunak annyi szignifikanciája van csak, hogy délre tovább nyomulva hátba tudják kerülni az oroszok Novopokrovszke, Umanszke védőit. Jó esély van rá, hogy ezt nem várják meg az ukránok: szinte minden bizonnyal szép lassan visszavonulnak majd a Vovcsa folyó mögé, ha a helyzet tarthatatlanná válik.

Russia's advance along the rail line has entered Ocheretyne. With Semenivka also contested and Pervomaiske captured, Ukraine's two-month-held fallback line is compromised. Expect a gradual withdrawal to defences behind the Vovcha River and its reservoirs. pic.twitter.com/IuKEHqduia