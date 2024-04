Amerikai elemzők: most pörögnek csak fel igazán az orosz támadások, két fronton is zajlik az előrenyomulás

Az ISW szerint az orosz erők stabilizálták pozíciójukat Avgyijivkától északnyugatra, és további taktikai eredményeket érhetnek el, amivel arra kényszeríthetik az ukrán csapatokat, hogy jelenlegi taktikai pozícióikból egy védhetőbb vonalra vonuljanak vissza.

Avgyijivkától északnyugatra az oroszok viszonylag gyorsan törtek előre, de eredményeik relatíve marginálisak. Eddig mintegy 5 kilométer mélységben haladhattak előre április 18-ától. Avgyijivkától nyugatra és délnyugatra csak kisebb, nem jelentős haladást értek el.

Az is igaz ugyanakkor, hogy az Avgyijivkától északnyugatra lévő települések – Novobahmutivka és Szolovjove – megszerzése révén stabilabb pozíciókhoz jutottak az oroszok, ahonnan szélesebb körben folytathatják az előrenyomulást. A megszerzett kiszögellés azonban maximum 2 kilométer széles, és továbbra is sebezhető marad az ukrán ellentámadások részéről, amennyiben az ukrán erők stabilizálni tudják a taktikai helyzetet a környéken.

Az oroszok azonban képesek lehetnek stabilizálni az Avgyijivkától északnyugatra fekvő kiszögellést, az ukrán parancsnokság pedig további visszavonulásról dönthet nyugat felé, amennyiben az orosz taktikai eredmények fenyegetik a jelenlegi ukrán pozíciókat.

Az orosz erők valószínűleg továbbra is taktikai előnyöket szereznek Avgyijivkától északnyugatra, de ezek az előnyök nem lesznek operatív szempontból jelentősek, pláne nem okozzák az Avgyijivkától nyugatra lévő ukrán védelem összeomlását

– értékel az ISW.

Míg Avgyijvkától nyugatra az oroszok egyelőre csak taktikai nyereségeket érhetnek el,

Csasziv Jar kínálja az orosz erőknek a legközvetlenebb kilátásokat a hadműveleti szempontból jelentős előrenyomulásra.

Avgyijivkánál az orosz erők 30 kilométerre vannak valószínű műveleti céljuktól, Pokrovszktól.

A Csasziv Jar elfoglalására irányuló erőfeszítés ellenben az orosz erőknek a legközvetlenebb kilátásokat kínálja a hadműveleti szempontból jelentős előrelépésre, mivel

a város elfoglalása valószínűleg lehetővé tenné számukra, hogy a Donyeck megyében jelentős ukrán védelmi övezetet alkotó városok (Szlovjanszk, Kramatorszk) ellen indítsanak későbbi támadó műveleteket

– írja az ISW.

Az orosz erők valószínűleg megpróbálnak minél nagyobb területet elfoglalni, mielőtt az amerikai fegyvercsomag megérkezése jelentősen javítaná az ukrán védelmi képességeket az elkövetkező hetekben.

Az orosz katonai parancsnokság valószínűleg azért fokozza az Avgyijivkától északnyugatra folyó támadó műveleteket, mert ez a terület nagyobb lehetőséget biztosít a gyorsabb taktikai előnyök elérésére, annak ellenére, hogy ezek az előnyök viszonylag jelentéktelenek hadműveleti szempontból – véli az amerikai elemzőintézet.

Címlapkép: Csasziv Jar 2024. március 15-én. Forrás: Oleksandr Magula/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images