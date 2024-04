Átmeneti kormány vetne véget az erőszakspirálnak a karibi országban, de már a bűnbandáké az igazi hatalom

Haiti átmeneti tanácsa csütörtökön ünnepélyes keretek között hivatalba lépett, hivatalossá téve Ariel Henry korábbi miniszterelnök lemondását, miközben a karibi szigetország a biztonság megteremtésére törekszik a káoszt és nyomort okozó, évek óta tartó bandák által elkövetett erőszak után.

Henry pénzügyminisztere, Michel Patrick Boisvert lesz az ideiglenes miniszterelnök, amíg az átmeneti tanács ki nem nevezi az új kormányfőt, a kabinetet és az ideiglenes választási tanácsot, amely előkészíti a feltételeket a választások megtartásához.

Regine Abraham, a tanács egyik tagja elmondta, a testület a biztonságra, az alkotmányreformról szóló társadalmi párbeszédre, a választások előkészítésére, az igazságszolgáltatás újjáépítésére és a gazdaságra fog összpontosítani.

Intézményeink teljes összeomlását és a kormány kudarcát látjuk

– mondta Abraham a Reuters szerint.

A főváros, Port-au-Prince lakosait „szó szerint túszul ejtették” – tette hozzá.

Ezzel a példátlan válsággal szembesülve az egész lakosság felismerte, hogy sürgősen szükség van egy határozott kézre, amely kivezet minket a kétségbeesés és a pusztulás spiráljából.

A helyi média még a tanács beiktatásakor is házak felgyújtásáról és lövöldözésről számolt be a főváros központjában. Fotókat is közölt a Port-au-Prince fölé emelkedő sűrű füstoszlopokról, továbbá olyan videókat, amelyeken helyiek menekülnek.

A fegyveres bandák évek óta törekszenek kiterjeszteni ellenőrzésüket a fővárosra és megbuktatni Henryt. Azóta, hogy a politikus a múlt hónapban lemondott, szélesebb körű „forradalomra” szólítottak fel.

A hét elején Jimmy „Barbeque” Cherizier bandavezér már az átmeneti tanács tagjait is figyelmeztette, „készüljenek fel”. A hétvégén hangfelvételek terjedtek a közösségi médiában, amelyeken Cherizier úgy tűnt, hogy arra utasítja katonáit, hogy válogatás nélkül gyújtsanak fel házakat Delmasban, a főváros elszegényedett részén, ahol ő maga is felnőtt.

Az átmeneti kormány mandátuma 2026 februárjáig tart, és nem meghosszabbítható. Az új miniszterelnök vagy a tanácselnök kinevezésére nem tűztek ki időpontot.

