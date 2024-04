Bennfentesek szerint a jövőben sem fog Trump mellett kampányolni a felesége

Melania Trump ezután sem fog jelentős szerepet vállalni férje elnökválasztási kampányában - számol be a The Hill. A hozzá közel álló források szerint a korábban modellként dolgozó, szlovén származású volt first lady nem érzi magát komfortosan a reflektorfényben.

Noha Melania Trump pár héttel ezelőtt még úgy válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy részt fog-e venni férje kampányában, hogy "várják ki," nem tűnik valószínűnek, hogy többször is látni fogjuk Donald Trump republikánus elnökjelölt oldalán.

Egyszerűen nem komfortos számára

- nyilatkozta egy volt first ladyhez közel álló forrás, amit nagy veszteségnek nevezett, hiszen a politikusok házastársai gyakran bizonyulnak hasznosnak a kampánykörutakon. A Szlovéniában született, családközpontú és privát személyként leírt Melania Trumpot emiatt azonban férje kampánya nem is kéri arra, hogy többet szerepeljen. Mindezek ellenére a beszámolók szerint felesége véleménye nagy befolyással lehet az exelnökre, elsősorban pedig

az alelnökjelöltje kiválasztásába szólhat bele.

Melania Trump kivételes szereplését legutóbb az hozta el, amikor pár héttel ezelőtt a meleg konzervatívokat tömörítő "Log Cabin Republicans", azaz "Rönkház Republikánusok" nevű szervezethez csatlakozva tartott adománygyűjtő rendezvényt Mar-a-Lagóban. A Trump-kampány tisztviselői szerint felesége helyett gyermekeire támaszkodhat majd a volt elnök a kampányeseményeit illetően, ami kifejezetten égető kérdés annak tükrében, hogy

Trumpnak a következő hetek során szinte minden hétköznap a New Yorkban tárgyalt büntetőperén kell majd jelen lennie.

Melania Trumppal ellenben a demokrata Joe Biden elnök felesége, Jill Biden már 26 kampányeseményen vett részt idén, és jóval többet szerepel a médiában is. Noha a first ladyk hagyományosan a jelöltek emberi oldalát hivatottak megmutatni, egy The Hill által megszólaltatott újságíró szerint Melania Trump emberemlékezet óta a legprivátabb elnökfeleségnek tekinthető. Hozzátette viszont, hogy szerinte Donald Trump támogatói nem is feltétlen tartanak igényt a volt first lady szereplésére.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök integet, miközben Melania Trump volt first ladyvel sétál az elnöki beiktatást követő felvonuláson Washingtonban 2017. január 20-án. Címlapkép forrása: Getty Images