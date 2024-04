Hírszerzési jelentés: a nagy veszteségek ellenére is megállíthatatlannak tűnnek az orosz erők

Ez az előretörés az elmúlt héten felgyorsult. Az orosz erők egy kisebb kiszögellést hoztak létre az ukrán területen belül, hogy így elérjék Ocseretine települést, amely mintegy 15 kilométerre fekszik Avgyijivkától.

Mióta az oroszok bevették Avgyijivkát február közepén, ez a környék maradt az orosz műveletek egyik fő terepe.

Habár jelentős veszteségeket szenvedtek el, az oroszok képesek lesznek az ukrán állások megszerzésére és további települések elfoglalására

– véli a brit védelmi minisztérium.

Az avgyijivkai frontról hasonló beszámolót adott az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet csütörtöki jelentése is.

Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu via Getty Images