Ritka jelentés: felbukkant az ukrajnai frontvonalnál az orosz szuperszonikus vadászgép, az SZU-57-es

Ilja Jevlacs az ukrán légierő szóvivője szerint az oroszok elkezdték használni az eddig rejtegetett SZU-57-es vadászgépüket a frontvonal közelében – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Moszkva 2020-ban mutatta be a legmodernebb, ötödik generációs szuperszonikus vadászgépét, az SZU-57-est. A járművek egy évvel később az orosz légierő szolgálatába is álltak, a körülbelül 35 millió dollár értékű lopakodó repülőgépből jelenleg körülbelül három tucat áll a pilóták rendelkezésére az országban. A jövőben ez a szám tovább fog növekedni, mivel nagyjából kéttucatnyit rendelt be a légierő.

Az SZU-57-eseket eddig nagy becsben tartották az oroszok, nem nagyon lehetett hallani arról, hogy a csúcsmodern gépekkel bevetéseket hajtottak volna végre az ukrajnai háborúban.

Ennek hátterében Kijev szerint az húzódhat meg, hogy a modern vadászgépeket csak nagyon óvatosan használták, kínosan ügyelve arra, hogy véletlenül se szúrják ki az ukrán légvédelmi rendszerek. Egyetlen ötödik generációs vadászgép elvesztése ugyanis hatalmas blama lenne Moszkvának, mivel szeretnék ezeket a fegyvereket a későbbiekben exportálni is a partnereiknek.

Az ukrán légierő szóvivője azonban egy televízióinterjúban elmondta, hogy már észleltek ilyen SZU-57-est, amelyet egy Krivij Rih elleni támadásnál vetettek be. Jevlacs viszont hozzátette, hogy ebben az esetben is nagyon biztonsági játékot űztek, hogy elkerüljék az ukrán radarokat. A gázturbinás sugárhajtóművel ellátott gépekről többnyire Kh-59-es vagy Kh-69-es nagy hatótávolságú rakétákat lőnek ki.

A modern vadászgépeket már korábban is alkalmazhatták az oroszok az Ukrajna ellen vívott háborúban, de akkor sem verték túl nagydobra az eseményt.

Címlapkép forrása: Getty Images