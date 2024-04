Rybar: áttörték az oroszok a védelmi vonalakat Semenyivkánál

Az orosz erők az elmúlt hetekben erőteljesen haladtak a februárban bevett Avgyijivkától nyugatra található frontszakaszon, több települést is megszerezve. Az összecsapások intenzitása továbbra sem csökken, vélhetően a támadó csapatok igyekeznek kihasználni a még a rendelkezésükre álló időt, ameddig jelentős fölényben vannak az ukránokkal szemben. Az orosz Rybar rendszeresen tesz közzé térképeket a frontvonalak aktuális állásáról, most Semenyivka település körüli állásokról posztolt.

️ Avdiivka direction: Russian troops continue to develop success north of Avdiivka.In Semenivka, the Russian Armed Forces managed to squeeze the enemy out of the village. pic.twitter.com/6xRdJYjFZJ