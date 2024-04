Az éj leple alatt csapott le Ukrajna: ripityára robbantottak egy katonai repteret

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a krasznodari térségben leállt a Szlavjanszk finomító, miután ukrán dróntalálat érte a létesítményt. Krasznodar egész területét támadták az ukrán drónok, az orosz jelentések szerint 60 darabnál is több légi járművet semmisítettek meg a krasznodari régió felett.

A célpontok között szerepelt a kuscsevszkajai katonai repülőtér is, ahol az egyik drón az orosz UMPK-kat tároló épületbe csapódott. Az UMPK-k lényegében az amerikai JDAM mintájára készült kit-ek, amelyeket az oroszok a légibombákra szerelnek fel, megnövelve azok hatótávolságát és precizitását. Az "okos bombák"-nak a háborúra gyakorolt hatásairól az alábbi cikkünkben foglalkoztunk bővebben:

Overnight, Ukrainian forces successfully struck Russia's Kushchyovskaya airbase in Krasnodar Krai.At least one drone hit the vicinity of the flight line. Russian aircraft have reportedly been damaged, and footage shows a number of destroyed glide bomb kits. pic.twitter.com/G31v6ylUph