Olyan fegyvert kap Ukrajna, ami elképzelhetetlen lett volna a háború előtt: ez lehet a legveszélyesebb eszköz Kijev arzenáljában

Biztos sokan emlékeznek még Vlagyimir Putyin orosz elnök hosszú beszédére, melyet három nappal azelőtt tartott, hogy megindult volna az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió. Az orosz politikus ekkor többször is azt állította, hogy a NATO folyamatosan tolja a fegyvereket Ukrajnába, ez pedig komoly biztonsági veszélyt jelent Oroszország számára. Kiemelt egy szerinte kifejezetten veszélyes fegyverrendszert is, a szovjet gyártmányú, 2022-re már igencsak elavultnak számító ballisztikus rakétarendszert is, az OTR-21 Tocskát.

Az igazság ezzel szemben az, hogy az ukrán haderő – bár kitupírozott szovjet eszközök széles arzenáljával valóban rendelkezett -, modern, ütőképes, Oroszország számára valódi fenyegetést jelentő támadófegyvereket egyáltalán nem kapott a NATO-tól az orosz invázió előtt. A nyugati segítség a háború előtt szinte teljes egészében kimerült régi Humvee terepjárókban, páncéltörő rakétákban és radarrendszerekben; emlékezetes, hogy még a háború első hetei során is több nyugati ország (pl. Németország) vonakodott bármilyen fegyvert küldeni a megtámadott országnak.

2024. áprilisára eljutottunk oda, hogy az ukrán haderő még mindig harcol, a frontvonalon pedig olyan technikai eszközöket láthatunk, melyek Ukrajnának való átadása teljes mértékben elképzelhetetlen lett volna a háború előtt. Leopard 2A6-os harckocsik, Patriot légvédelmi rakétarendszerek, Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackok, Storm Shadow cirkálórakéták, lassan érkeznek az első F-16-os vadászbombázók is.

A sorból kiemelkedik egy olyan fegyver, melyért Ukrajna majdnem két éven át lobbizott, ez az MGM-140 ATACMS harcászati ballisztikus rakéta.

Az Amerikai Egyesült Államok azért nem akarta odaadni Kijevnek ezt az eszközt, mert valós veszélyt jelent Oroszország területére nézve: állítólag Joe Biden elnök személyesen blokkolta a transzfert a Pentagonnál. Most úgy tűnik, változik a széljárás: az első ATACMS-rakéták amerikai sajtóhírek szerint már meg is érkezetek Ukrajnába.

Egy kifejezetten nagy hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakétarendszerről van szó, melynek elfogása komoly kihívást okozhat még a legmodernebb orosz légvédelmi rendszerek számára is.

ATACMS missiles for Ukraine are not out of the question, Zelenskyy said after the call with Biden on Monday. So what are ATACMS missiles and why are they a game-changer? pic.twitter.com/ASUC4hk9ow