Súlyos incidens: lelőttek egy méregdrága amerikai katonai gépet, a tettesek vállalták a felelősséget

Az amerikai tisztviselő elmondása szerint a felderítő drón Jemen területén zuhant le, az incidens kivizsgálása folyamatban van.

Az Irán által támogatott húszi lázadók nem sokkal később vállalták a felelősséget a drón lelövéséért, az esetről egy videót is közzétettek nemrégiben.

Yemeni Houthis released a video of the destruction and debris of the US MQ-9 Reaper UAV. pic.twitter.com/wb2iK6P0T0