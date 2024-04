Elszabadult az erőszak Amerikában: őrizetbe vették az egyik elnökjelöltet

Az Al Jazeera arról ír, hogy eddig

mintegy 675 személyt tartóztattak le

az Egyesült Államok egyetemi kampuszain futótűzként terjedő palesztinpárti megmozdulásokon.

A California University of Los Angeles (UCLA) területén egyre nőtt a palesztinpártiak tábora az elmúlt napokban, de az ellentüntetők is hangot adtak véleményüknek. Vasárnap odáig fajultak az indulatok, hogy néhány résztvevő áttörte a két csoport szétválasztására felállított kordont, majd lökdösni és ütlegelni kezdték egymást. Az egyetemi rendőrség végül

gumibotokkal felfegyverkezve szedte szét a verekedőket .

Az egyetem úgy kommentálta a történteket, hogy

a UCLA régóta a békés tiltakozások helyszíne, és megszakad a szívünk a kirobbant erőszakos cselekmények miatt.

Emellett a St. Louis-i Washington Egyetemen szombaton tartott demonstráción letartóztatták Jill Steint, a Zöld Párt idei elnökjelöltjét. A Missouri állambeli intézménynél Stein kampánymenedzsereit szintén őrizetbe vették mintegy 100 másik résztvevővel együtt - erősítették meg a Fox Newsnak.

A sátortábor követelése kifejezetten az volt, hogy az egyetem szakítsa meg a kapcsolatot a Boeinggel, amely a gázai palesztin nép elleni folyamatos népirtásban használt lőszereket gyárt

- fogalmazott az egyik zöldpárti kampánytisztviselő, hozzátéve, hogy támogatják a diákokat és békés tiltakozásukat a kampuszon. Országos szinten Jill Stein a szavazatok körülbelül 1,5 százalékára számíthat jelenleg.

