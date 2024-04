Kikosarazta szövetségeseit Amerika, ezzel pedig az európai katonai hatalom felemelkedését hozzák el

Az Arab-félsziget délkeleti csücskében elhelyezkedő Omán arra törekszik, hogy megerősítse a légierő képességeit. Maszkat korábban úgy határoztak, hogy a térségi növekvő biztonsági aggályok miatt a legmodernebb nyugati technológiát, az amerikaiak F-35-ös Lightning II típusú vadászgépét szeretnék beszerezni. Washington viszont nem akarja beadni a derekát a szoros katonai szövetségesének számító gazdag olajállamoknak, mivel attól tartanak a Pentagonban, hogy egy hasonló lépés aggasztaná Izraelt. A döntés következtében viszont megnőtt a kereslet a francia Rafale vadászgépek iránt.

Az évek óta káoszba süllyedt Jemennel szomszédos Ománban jelenleg a légierő 24 darab amerikai F-16-os vadászgépből, valamint 12 darab Eurofigher Typhoonból áll össze. Maszkat szeretné a képességeit további 18-24 Rafale vadászgéppel megerősíteni. A döntésük mögött az állhat, hogy a franciák járműve sokoldalúan bevethető, valamint fejlett képességekkel vannak ellátva. Nem Maszkat az egyetlen, amely végül az európai technológia beszerzése mellett döntött, korábban már Katar és az Egyesült Arab Emírségek is Rafale vadászgépeket vettek. Esetükben is hasonló volt a motiváció, mivel Doha és Abu Dzabi is eleinte Washingtonnál kopogtatott a légierő fejlesztéséért.

Az Egyesült Államok attól tart, ha esetleg eladná az F-35-ösöket az arab országok számára, akkor megsértené a kényes közel-keleti védelmi-biztonsági erőegyensúlyt.

Az volt korábban a doktrína, hogy az amerikai modern fegyverek szállításával biztosítják Izrael számára a katonai fölényt. Ez az elv viszont veszélybe kerülne, ha más országok is hozzáférnének az amerikai légierő ékkövéhez. Párizs viszont vélhetően egyáltalán nem bánja a Fehér Ház kitartó elutasítását, mert ezzel komoly piacot teremtenek számukra:

Katar korábban 36 darab Rafale vadászgépet szerzett be , ám még a korábbi fejlesztésből. Doha célja, hogy ezeket a legmodernebb, F-4-es változatra frissítsék. 2025-ig további 24 darab gépre szeretnének leadni rendelést.

Szaúd-Arábia esetében egyelőre még csak pletykák szólnak az érdeklődésről, viszont a nem hivatalos információk szerint a világ egyik legnagyobb katonai költségvetésével rendelkező állam fontolgatja 100 darab vadászgép beszerzését Franciaországból.

2021-ben írta alá az Egyesült Arab Emírségek azt a szerződést, amelynek értelmében az európai hatalom 80 darab vadászbombázó leszállítását vállalja az olajmonarchiának .

. Egyiptomban jelenleg 54 darab Rafale teljesít szolgálatot, és miután Kairó lemondta a Moszkvával kötött, SZU-35-ösök beszerzéséről szóló szerződését, van esély arra, hogy ez a szám tovább növekedjen.

Korábban Párizs gondban volt a Rafale értékesítésével kapcsolatban, mivel a magas ára elriasztotta a potenciális vevőket. Az elmúlt tíz évben ez viszont jelentősen megváltozott, mivel egyre több ország határozott a franciák mellett a légierő fejlesztésénél. Az amerikai politika pedig még rá is segít Párizs nagyszabású terveire.

Címlapkép forrása: Getty Images