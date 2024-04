Megreccsent a frontvonal a Kupjanszk-szektorban: kitűzték az orosz zászlót Kiszlovkában

A Harkiv megye északkeleti részében található Kupjanszk városa egy kifejezetten hányattatott sorsú település: a 2022-es invázió elején elfoglalta az orosz hadsereg, 2022 őszén visszafoglalták az ukránok, 2023 nyarán pedig újabb offenzívát indítottak az oroszok, hogy megszerezzék a várost. Azóta lényegében folyamatosan támadás alatt áll Kupjanszk és térsége, a szektor civil lakosságát már tavaly kiürítették az ukránok.

Ahogy a Donbaszban, most úgy fest, Kupjanszk térségében is megreccsentek az ukrán védvonalak: az orosz haderő betört a keleti-délkeleti szektorban található Kiszlovkába és kitűzte az orosz zászlót a falu keleti csücskében. A hírt egyelőre orosz források jelentették csak, de geolokációval és felvételekkel igazolták a területszerzést.

A cél nyilvánvalóan az, hogy déli szektorból is meginduljanak az orosz erők az Oszkil felé, északról nagyjából fél éve Szinkivkánál vannak már. Szinkivkával azonban eddig több támadás ellenére sem bírtak az orosz katonák, az ukrán védelem ebben a szektorban úgy fest, továbbra is kitart.

