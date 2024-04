Átszakadt az ukrán front: egyre nagyobb az orosz előretörés

Tegnap elfoglalta az orosz hadsereg Ocseretinét, ami azért kellemetlen fejlemény az ukrán védők számára, mert ez a megerősített védelmű település fontos pillére lett volna Avgyijivka után a következő védvonalnak. Bár a 47-es számú gépesített dandárt is a térségbe vezényelte az ukrán vezérkar, úgy néz ki, nem sikerült megállítani az orosz hadsereg előretörését.

Az ukrán védelmi minisztériummal jó kapcsolatot ápoló DeepState azt jelentette ma reggel: az orosz hadsereg tovább tudott menni északnyugatra, a 3 kilométerre található Novoalekszandrivka felé, illetve Szolovjove felől megindultak a 2,5 kilométerre található Szokilt is. Az orosz területszerzés az ukrán blog térképén is jól látható.

Russia keeps advancing near Ocheretyne according to Deepstate https://t.co/5WHRWcbmDS