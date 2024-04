Felvételek bizonyítják: megkaparintott az orosz hadsereg egy amerikai M88-ast is, Moszkvába vitték

Május 1-jén új kiállítást nyit az orosz védelmi minisztérium Moszkvában, a május 9-én esedékes győzelmi nap alkalmából. A bemutatón számos, Ukrajnától zsákmányolt nyugati technikai eszközt ki fognak állítani.

Az orosz TASzSz hírügynökség közölte: a kiállításra kivittek egy amerikai M88-as műszaki mentőjárművet is, amely ma éjjel érkezett meg. A gépről videót is közzétett az orosz lap.

A beszámoló érdekes része egyébként, hogy kiderül belőle: összesen 31 nyugati technikai eszközt állítanak majd ki az oroszok Moszkvában, lesz ott Leopard 2A6-os harckocsi, M2A2 Bradley lövészpáncélos, Marder lövészpáncélos, CV90-es lövészpáncélos és francia AMX-10RC kerekes páncélozott felderítőjármű is. Nem kizárt, hogy odaér a hét közepéig egy M1A1 Abrams harckocsi is.

And here is theM88 Recovery Vehicle which came too late for the Abrams and itself had to be recovered, this time by the RussianArmy.Also en route for Moscow pic.twitter.com/nrbKIzv0do