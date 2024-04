Kínos jelentés a Pentagontól: az amerikai csúcsfegyverek jelentős része egyszerűen befuccsolt Ukrajnában

Az Egyesült Államok a háború kitörése után majdnem egy évvel kezdett szállítani Ukrajnának precíziós irányítású lőszereket. Ezek hatékonyságát viszont jelentősen csökkentette az orosz elektronikus hadviselés, ami kihívást jelent az amerikai segélyek harctéri alkalmazásban - tudósított a Defense One

A Pentagon legfrissebb jelentése szerint az Egyesült Államok által Ukrajnának szállított precíziós irányítású muníciók hatékonyságát jelentősen csökkentette az orosz elektronikus hadviselés. Az amerikai védelmi minisztérium írása szerint a kifejezetten Ukrajna számára gyors ütemben fejlesztett levegő-föld típusú új fegyverek gyakran nem találták el a kívánt célpontokat az orosz elektromágneses zavarások miatt. Bill LaPlante, a Pentagon beszerzési vezetője egy amerikai rendezvényen megerősítette, hogy ezek a fegyverek részben az orosz elektronikus hadviselés (EW) következtében váltak hatástalanná.

A megjegyzésekből arra lehet következtetni, hogy Ukrajna érdeklődése csökkent a említett fegyverek iránt.

A megbeszélésen említett fegyvert pontosan nem nevezték meg, ám a valószínűleg a földről indítható kis átmérőjű bombáról (GLSDB) van szó. Ezeknek 90 mérföldes hatótávolsága van, Kijev 2023 februárjában kapott belőlük először. A fegyver GPS-t és inerciális navigációs rendszert használ a célpontok meghatározásához.

Azonban nem csak a GLSDB pontossága csökkent az orosz elektronikus hadviselés miatt. Daniel Patt és Jack Watling kutatásaiból kiderül, hogy az M982 Excalibur lövedékek célzási hatékonysága drasztikusan csökkent az orosz zavaró tevékenység következtében. Az orosz elektronikai hadviselés sikeresen alkalmazta a GPS-spoofing technológiát is, amely hamis helymeghatározási adatokkal téveszti meg a navigációs eszközöket. Ez a technológia már legalább 2018 óta használt Ukrajnában és olcsón előállítható nyílt forráskódú szoftverrel és szoftveresen definiált rádióval.

A spoofing elleni védekezés nehézsége mellett figyelembe kell venni azt is, hogy az ilyen típusú lőszer rendkívül költséges. Példaként egy GMLRS rakéta ára körülbelül 160 000 dollár, míg egy Excalibur lövedék akár 100 000 dollárba is kerülhet. Ukrajna alternatív megoldások felhasználását is fontolóra veheti, mint például olyan amerikai lőszerek alkalmazását, amelyek nem érzékenyek a GPS-zavarásra vagy olyan rendszerek telepítése, amelyek képesek zavarni az orosz rendszereket.

A helyzet bonyolultságát növeli az Egyesült Államok óvatossága is, mivel Washington ódzkodik túl jó fegyvereket átadni Kijevnek, hogy ne provokáljanak közvetlen konfliktust Oroszországgal.

Az F-16-os vadászgépekkel kapcsolatos tervek arra utalnak, hogy a Pentagonban további stratégiai lépéseket fontolgatnak annak érdekében, hogy javítsák Ukrajna védelmi képességét a konfliktus súlyosbítása nélkül.

