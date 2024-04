Pattanásig feszül a helyzet: összecsapások voltak a Dél-kínai-tengeren

A Dél-kínai-tengeren kedden súlyos feszültség alakult ki, amikor egy kínai hajó egy manilai humanitárius küldetést teljesítő járművel találkozott a nyílt vízen. A keleti nagyhatalom parti őrségének több hajója is vízágyúkat vetett be a Fülöp-szigeteki hajók ellen. A Fülöp-szigeteki Halászati és Vízi Erőforrások Hivatalának (BFAR) BRP Datu Bankaw nevű hajóját nyolc alkalommal érték találatok.

Az összecsapások kétszer is ütközéshez vezettek, ami a BFAR hajójának korlátjainak megrongálódását okozta.

A hajó tisztviselői szerint a berendezések is károsodtak az incidens következtében. A tengerészek már hajnalban észlelték a kínai jelenlétet, mintegy 35 tengeri mérföldre (65 kilométerre) a Scarborough-szirtektől.

Chinesisches Schiff rammt philippinisches und zerstört dann sein Radar gezielt mit einer Wasserkanone.China ist nicht weniger imperialistisch und expansiv als Russland.Das versteht unsere Regierung natürlich wieder erst, wenn es zu spät ist. pic.twitter.com/7LoStY025p — Julian (Röpcke) April 30, 2024

Peking többször is rádióüzenetekkel szólította fel a járművet mandarin és angol nyelven, hogy távozzon a területről. A BRP Datu Bankaw az incidenst követően is folytatta útját, és jelenleg is úton van egy közös tengeri járőrözési és humanitárius misszió keretében. Az út célja, hogy élelmiszer- és üzemanyag-szállítmányokat juttasson el a Scarborough-zátonynál lévő filippínó halászokhoz.

Említést érdemel, hogy tavaly szeptemberben a kínai parti őrség egy 380 méteres úszó gátat helyezett el a zátonyon, ami jelentős akadályt jelent a területre való bejutásban.

A Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) hangsúlyozza, hogy folytatják tevékenységeiket a filippínó halászok védelme és biztonságuk garantálása érdekében.

Az események egybeesnek a Fülöp-szigeteki és amerikai hadsereg által végrehajtott éves közös hadgyakorlatnak, Balikatannak az időszakával. Fontos megjegyezni, hogy bár ezek a tevékenységek továbbra is zajlanak az Egyesült Államokkal és Franciaországgal közösen, semmilyen haditengerészeti hajó nem tartózkodik jelenleg a misszió közelében. A jelentés szerint helyi idő szerint délután 13:40-kor még mindig egy Kínai Parti Őrség hajója és egy tengeri milícia hajója követte a BFAR járművét.

Címlapkép forrása: Getty Images