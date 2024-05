Könnygázt vetettek be a tüntetőkkel szemben Tbilisziben

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kritikával illette a Tbilisziben történt szerdai erőszakos eseményeket. A grúz fővárosban a rendfenntartó erők könnygázt és kábító gránátokat alkalmaztak azon tüntetők ellen, akik a "külföldi ügynökökről" szóló jogszabály ellen demonstráltak. Von der Leyen arra ösztönözte Grúziát, hogy továbbra is az európai integráció útját kövesse.

A helyzet előzménye, hogy a grúz törvényhozás elfogadta a sokat bírált külföldi ügynökökről szóló törvényjavaslat második olvasatát. Ezzel párhuzamosan több ezren gyűltek össze a parlament épülete előtt, hogy tiltakozzanak az említett tervezet ellen.

Von der Leyen hangsúlyozta: "Grúzia lakossága határozottan kiáll a demokratikus értékek mellett. Fontos, hogy a grúz vezetés figyelembe vegye ezt a világos jelzést."

I am following the situation in Georgia with great concern and condemn the violence on the streets of Tbilisi.The Georgian people want a European future for their country.Georgia is at a crossroads. It should stay the course on the road to Europe. {:url}