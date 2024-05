Felvételek bizonyítják: megkaparintották az oroszok Amerika csúcsmodern páncélosát

Az Avgyijivka-Ocseretine szektorban lendületben van az orosz haderő, ami többek közt azért is problémás az ukrán védők számára, mert nagy számú nyugati technikai eszközt tudtak megszerezni az orosz katonák. A fegyverek, járművek egy részét már Moszkvába szállították, ahol nyilvánosan ki is lettek állítva.

Most felvételek jelentek meg arról, hogy egy kifejezetten jó állapotú M2A2 Bradley ODS SA lövészpáncélost is zsákmánnyá tettek az orosz katonák. A gép fel van szerelve BRAT kiegészítő páncélzattal is, ahogy a legtöbb Ukrajnában harcoló amerikai gyalogsági harcjármű is.

Meanwhile, footage has appeared online of another captured American-made M2A2 Bradley infantry fighting vehicle, equipped with a BRAT dynamic protection kit.This is already the sixth captured Bradley of this type over the past four and a half months. All the equipment pic.twitter.com/MG4bN0Ftqq