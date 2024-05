HIMARS-rendszer került az orosz Tornádó célkeresztjébe: itt vannak a felvételek

Úgy néz ki, legalább egy, de lehet, hogy két amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvető is az orosz nagy hatótávolságú erők célkeresztjébe került a napokban. Az oroszok két rakétaindító megsemmisítését jelentették, de a felvételek ezt nem igazolják minden kétséget kizáróan.

Drónfelvétel raktak ki orosz források egy harkivi katonai akcióról, mely során legalább egy, de lehet, hogy két M142 HIMARS rakéta-sorozatvető került az orosz csapásmérő erők célkeresztjébe. A közútön közlekedő rakétatüzérségi alakulatot valószínűleg egy Orlan-10-es vette észre, az oroszok pedig a határ túloldaláról (vagy Luhanszkból) jó eséllyel egy Tornádó rakétarendszerrel tüzet nyitottak a HIMARS-re.

A felvételen látható, ahogy az erdő, melyben a HIMARS-rendszerek rejtőzködnek, tűz alá kerül. A gépek azonban nem semmisültek meg minden kétséget kizáróan, a robbanások utóélete nem látható. Orosz források két HIMARS rakétaindító kilövését jelentették, de ismert tény, hogy mindkét hadviselő fél túloz saját harctéri sikereivel kapcsolatosan.

A képsorok azért is érdekesek, mert látható, hogy az orosz felderítődrónok most már mélyen a frontvonal mögött dolgoznak, lényegében háborítatlanul. Az ukrán légvédelmi erők kritikus lőszerhiánya eddig úgy fest, továbbra is megoldatlan.

Címlapkép forrása: US Army via Commons