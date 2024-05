Komoly stratégiai lépést tettek az oroszok, ezzel minden kétséget kizáróan jelentős előnybe kerülnek

Anton Gerascsenko az ukrán belügyminiszter tanácsadója tett közzé egy felvételt, amelyen az látható, hogy az oroszok 2024 májusára helyreállították a vonatközlekedést az elfoglalt Mariupol környékén. Moszkva számára ez egy komoly stratégiai fegyvertény lenne, amellyel jelentősen javíthatja az elfoglalt ukrajnai területek ellátását. A felvételen az látható, hogy a vagonok előtt egy lapos kocsi halad, amelynek a célja, hogy az esetleges aláaknázott sínek ellen védje a később érkező szállítmányt.

Russia launched the first train from Port of Mariupol to Volnovakha station.The first flat wagon is for mine safety, so as not to blow up the locomotive. Russia is building this railroad line as an alternative to the Kerch Bridge. This will help Russian military logistics. https://t.co/Vac0XzVpiL