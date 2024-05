Látványos videó: így készülnek a bevetésre az első ukrán F-16-osok

Dánia, Hollandia és Norvégia összesen 60-70 F-16-os vadászbombázót küld Ukrajnába, a gépek idén nyártól egészen 2025 végéig érkeznek majd. Az ukrán légierő tagjai lassan elsajátítják a szükséges tréningmodulokat a gépek használatához, eddig nagyon pozitívan vélekednek az amerikai vadászbombázók teljesítményéről.

Footage released by NATO today of Ukrainian Air Force pilots undergoing F-16 training on Danish soil. Seen here, a Ukrainian F-16 pilot, callsign pic.twitter.com/ZDtIJUmVJK