Macron ismét megerősítette: hiába törik át az oroszok a frontvonalat, akkor is NATO katonák mehetnek Ukrajnába

A francia elnök korábban nagy port kavart a kijelentésével, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy a NATO fegyvereseit esetleg a háború sújtotta Oroszországba telepítsék. Emmanuel Macron most megismételte a kijelentését, ráadásul a korábbiaknál is pontosabb részleteket vázolt fel – számolt be az Ukrajinszka Pravda.