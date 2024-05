Súlyos képsorok: belefutott egy Bradleybe az orosz MT-LB, nagyon nem köszönték meg, ami ezután történt

Érdekes drónfelvétel jött, melyen az látható, ahogy egy ukrán M2A2 Bradley lövészpáncélos tüzet nyit egy orosz MT-LB csapatszállítóra. Az orosz páncélos több súlyos találatot is kap, a legénység jó eséllyel nem élte túl az ütközetet.

Az ukrán hadsereg amerikai M2 Bradley lövészpáncélosai hatékony eszköznek bizonyulnak az orosz harcjárművek ellen, nem csupán a toronyra szerelt TOW rakéták miatt, hanem a járművek fő fegyvere, a 25 milliméteres Bushmaster gépágyú miatt is. Több ízben is látható volt, hogy ezzel a fegyverrel semmisítenek meg az ukrán erők orosz páncélosokat, egyszer még egy T-90M harckocsival is sikeresen felvették a harcot.

Most egy orosz MT-LB csapatszállítónak volt szerencsétlen napja: egy ukrán Bradley úgy nyitott tüzet a páncélozott járműre, hogy az háttal volt az ellenségnek. A legtöbb harcjármű páncélvédettsége hátul és a tetején a leggyengébb.

Az MT-LB több súlyos találatot is kap, a legénység jó eséllyel nem élte túl az ütközetet. A gép a felvétel végén lángra kap, majd lelassít és úgy halad tovább. Ez erős indikációja annak, hogy a vezető életét vesztette az ütközet során.

Donetsk Oblast, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV tears into the rear of a Russian MT-LB with 25mm Bushmaster chaingun fire. pic.twitter.com/HBdoDolE33 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 1, 2024

Persze a Bradley sem sérthetetlen jármű, az oroszok épp most jelentették egy ilyen eszköz elfoglalását. Ettől független az amerikai lövészpáncélosok sok más nyugati fegyverrel ellentétben kifejezetten hatékonynak bizonyulnak Ukrajnában, túlélőképességükkel és tűzerejükkel elégedettek az ukrán katonák.

Címlapkép forrása: Reuters