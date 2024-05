Váratlan területen bukkant fel a NATO egyik legerősebb hatalmának hadihajója

Az elmúlt időszakban a kedvelt turistaparadicsomnak számító Maldív-szigetek azzal került be a világsajtóba, hogy egyre feszültebb kapcsolat kezd kialakulni a politikai vezetés és India között. A szigetek korábban a hindu hatalom szoros szövetségesei voltak, viszont az új politikai irány szakított az eddigiekkel és inkább Kínával kezdte keresni a kapcsolatot. Az elhidegülést jelezheti most a török hadihajó megérkezése a főváros, Malé kikötőjébe, mivel Ankara sem tart fenn kifejezetten jó viszonyt Újdelhivel.

Törökország azzal hidegül el Indiától, hogy stabilan támogatják Pakisztánt a kasmír kérdésben, amely kifejezetten zavarja Újdelhit.

A cikk szerint a kikötés célja egy több millió dolláros fegyverüzlet megkötése a két ország között, amelynek keretében török fejlesztésű drónok érkezhetnek az Indiai-óceán apró országába.

A megálló még nem a végállomását jelenti a TCK Kinaliada útjának, a 134 napos körútja során a Távol-Keletre is ellátogat, így érinti Kínát, Japánt, Pakisztánt és Bangladesben is. A lépés úgy értékelhető, hogy Ankara megpróbálja növelni a hatalmát az indo-csendes-óceáni térségben is, amelyet most a demonstratív úttal jelzett. A mostani kikötés ráadásul szimbolikus is, mivel világossá teszi, hogy India és Törökország között növekszik a feszültség.

Címlapkép forrása: Ali Atmaca/Anadolu Agency/Getty Images