Videón, ahogy az oroszok megsemmisítik az egyik legmodernebb ukrán légvédelmi rendszert

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz csapatok megsemmisítettek egy német gyártmányú modern IRIS-T SLM légvédelmi rendszert, amely a kelet-európai ország légvédelmének az egyik éke. A felvételek alapján egyáltalán nem igazolható, hogy valóban azok az eszközök szerepelnek a videón, mint amelyet Moszkva állít, viszont az tagadhatatlan, hogy a hatalmas robbanások láthatóak. A pontos lokációt sem közölték a felek.

