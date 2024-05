Elmondta az ukrán hírszerzési vezető, mikor indulhatnak meg a fegyverszüneti tárgyalások Kijev és Moszkva között

Szkibickij elmondta, Oroszország mindenekelőtt Donyeck és Luhanszk megye „felszabadításának” tervével kíván előrehaladni. A dandártábornok szerint az oroszok a május 9-i Győzelem napjáig vagy Vlagyimir Putyin egy héttel későbbi kínai útjáig valamilyen komolyabb eredményt szeretnének felmutatni.

A problémánk nagyon egyszerű: nincsenek fegyvereink. Mindig is tudták, hogy április és május nehéz időszak lesz számunkra

– mondta Szkibickij, aki úgy véli, csak idő kérdése, hogy elessen a Donyeck megyei Csasziv Jar, amelynek bevétele megnyitja az utat az oroszok számára az utolsó nagyobb Donyeck megyei városok (Szlovjanszk, Kramatorszk) felé.

A tábornok szerint az orosz hadsereg már nem az a nagyképű szervezet, amely 2022-ben volt, és ma már „egységes szervként, világos tervvel, egyetlen parancsnokság alatt” működik.

A hírszerző parancsnok úgy véli,

Oroszország hosszabb távon az északkeleti Harkiv és Szumi megyében készül támadásra.

Ennek időzítése az ukrán védelem kitartásától függ a Donbaszban. Feltételezése szerint Oroszország nagy offenzívája május végén vagy június elején kezdődik.

Szkibickij elmondta, Oroszország összesen 514 ezer szárazföldi katonát vet be az ukrajnai hadműveletekhez. A Harkiv közelében lévő északi csoportosulás most 35 ezer főt számlál, de ezt 50 és 70 ezer fő közé tervezik növelni. Emellett 15-20 ezer tartalékost is összegyűjtenek Oroszország középső részén. Ez azonban szerinte nem elégséges arra, hogy bevegyék Ukrajna második legnagyobb városát, az 1,2 milliós Harkivot, habár így is sötét idők várnak a településre.

Május kulcsfontosságú hónap lesz Szkibickij szerint.

Moszkva egy háromszintes tervvel készül az ország destabilizálására.

A legfontosabb a katonai szint, és még egy idő, míg az amerikai segélycsomag megérkezik Ukrajnába.

A második szint Oroszország dezinformációs kampánya az ukrán mozgósítás, illetve Volodimir Zelenszkij elnök politikai legitimitásának aláásására.

A harmadik szint Oroszország folyamatos kampánya Ukrajna nemzetközi elszigetelésére.

Szkibickij elismerte, hogy problémák vannak a mozgósítással és az ukrán haderő moráljával, ugyanakkor szerinte az oroszok is hasonló problémával küzdenek. Azonban Oroszország sokkal több katonát képes bevetni.

A hírszerzési vezető úgy véli, Ukrajna nem tudja csak a harctéren megnyerni a háborút, a végén szerződéseknek kell lezárnia azt.

Jelenleg mindkét fél a legkedvezőbb pozícióért küzd az esetleges tárgyalások előtt.

De érdemi tárgyalások legkorábban csak 2025 második felében kezdődhetnek Szkibickij szerint.

Az orosz katonai termelési kapacitás bővült, de az anyag- és mérnökhiány miatt 2026 elejére elér egy platót. Végül mindkét fél kifogyhat a fegyverekből. Azonban ha nem változik semmi, Ukrajna fog előbb kifogyni.

A tábornok szerint a háború legnagyobb ismeretlen tényezője Európa. Ha Ukrajna szomszédai nem találják meg a módját annak, hogy tovább növeljék a védelmi termelésüket, hogy segítsék Ukrajnát, akkor végül ők is Oroszország célkeresztjében találják magukat.

Szkibickij szerint a NATO 5-ös cikkelye, illetve a NATO-csapatok keleti jelenléte sem ér sokat a gyakorlatban. Oroszország 7 nap alatt képes lenne elfoglalni a balti országokat, de a NATO reakcióideje 10 nap.

Szkibickij szerint Ukrajna távol tartja az Európát célzó közvetlen orosz fenyegetést. A kérdés az, hogy Európa visszafizeti-e ezt azzal, hogy továbbra is játékban tartja Ukrajnát.

