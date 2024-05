Csúcstalálkozó Párizsban: alapvető törésvonalakon vitatkozik az EU és Kína, de már látszik a fény az alagút végén

Egy olyan Kína, mely betartja a szabályokat, mindannyiunk számára hasznos, ám szükség esetén Európa nem riad vissza attól sem, hogy kemény döntéseket hozzon gazdasága és biztonsága védelmében

- szögezte le a bizottsági elnök. Mint mondta, az Európai Unió nem tudja befogadni a piacait elöntő kínai ipari termékek dömpingjét, s az egyeztetésen arra szólította fel Hszi Csin-ping kínai elnököt, tegyen lépéseket a túltermelés ügyében, példaként pedig az elektromos autókra és az acélra vonatkozó támogatásokat emelte ki.

Today was the third time I met President Xi in just over one year.Once again, we had an open and honest discussion.We have discussed the points where we see eye-to-eye. And where we have differences https://t.co/2M537ESBeZ