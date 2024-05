Érdekes kiegészítővel látták el az oroszok a háború egyik legrosszabb páncélosát

A felvételen az látszik, hogy három ukrán öngyilkos drón alaposan kiluggat egy magára hagyott MT-LB-t. A pszh tetején úgy tűnik, hogy egy házilag barkácsolt "utastér" díszeleg.

Video showing 3 FPV strikes on a Russian MT-LB with an improvised troop-carrying section. https://t.co/v8qBKEuuWs