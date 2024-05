Kiderült, mit tud a legendás Abrams tank az oroszok rettegett Lancet-drónja ellen: egyértelmű a győztes

A Lancet-drónt széles körben Oroszország egyik legjobb fegyverének tartják: ez a páncéltörő robbanófejjel felszerelt pilóta nélküli repülőgép önmagában felelős az ukrán járműveszteségek igencsak nagy hányadáért. Egy kamikaze-drónról van szó, amely egy jól irányzott találattal képes a legtöbb ukrán páncélozott járművet harcképtelenné tenni. A fegyver annyira hatékony, hogy az ukránok lemásolták, ez a projekt egyelőre „ukrolancet” becenév alatt fut.

Most felvétel jelent meg, melyen az látható, ahogy egy Lancet drón célba vesz egy amerikai gyártmányú M1A1 Abrams harckocsit valahol Avgyijivka körül. A gép jó eséllyel a 47-es gépesített dandáré, a videó valószínűleg 1-2 héttel ezelőtt készült, azóta kivonták a frontról az Abrams tankokat.

A felvételen jól látható: az Abrams tank füstöni kezd, majd lángra kap. Jó eséllyel átütötte a páncélzatot a Lancet és véglegesen harcképtelenné tette az amerikai harckocsit. Ukrajna eddig 7 M1A1 Abrams harckocsit vesztett a 31-ből, zömében az Avgyijivka-Ocseretine szektorban.

A strike on an M1A1 Abrams tank using a Lancet kamikaze UAV in the Avdiivka area. This is at least the seventh Abrams to be hit in this area. pic.twitter.com/Ceu2dMNqkN