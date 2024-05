Egyedülálló légvédelmi rendszert épített Ukrajna, de ez sem úszta meg az orosz Lancet haragját

Ukrajna kifejezetten hiányt szenved csapatlégvédelmi rendszerekben, ezért minden lehetőséget megragadnak, hogy olyan technikai eszközöket építsenek, melyek legalább átmenetileg megoldást tudnak adni a fronton tapasztalható orosz dróntevékenységre.

Így született meg az egyik „Franken-SAM” néven emlegetett „légvédelmi szörnyszülött”: az ukrán mérnökök egy brit Supacat 6x6-os sivatagi csapatszállítóra szereltek fel egy AIM-132 ASRAAM légiharc-rakétaindítót.

Úgy néz ki, az orosz Lancet-drónok ellen ez az eszköz sem kifejezetten hatékony, bár úgy néz ki, ezen a felvételen a „Franken-SAM” épp nem volt bekapcsolva.

The first video of the confirmed destruction of a Supacat HMT-based AIM-132 ASRAAM pic.twitter.com/qDnl7DyUhR